Proces ucywilniania formalnie odbywa się też w resortach siłowych. – Ucywilnianie to żmudny i trudny do zrealizowania proces, bo często to nie kwestie merytoryczne decydują o tym, że jednak na określonym stanowisku ma pozostać wojskowy – mówi Mariusz Tomaszewski, pułkownik rezerwy, radca prawny i były dyrektor departamentu prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak dodaje, występują też przypadki, że mundurowy urzędnik odchodzi na emeryturę i wraca jako cywil na to samo stanowisko.