Przede wszystkim chodzi o tych otrzymujących dopłaty do pensji pracowników, którym obniżono czas pracy (art. 15g ust. 8) lub którzy zostali objęci przestojem (art. 15g ust. 6). Aby wprowadzić takie rozwiązania i otrzymać wsparcie, konieczne jest zawarcie porozumienia w tej sprawie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami zatrudnionych (i przekazanie jego kopii do właściwego okręgowego inspektoratu pracy). Z danych PIP wynika, że te rozwiązania były najpopularniejsze. 22,1 tys. postanowień zawartych w porozumieniach zgłoszonych do inspekcji dotyczyło obniżenia czasu pracy, a 7,6 tys. warunków stosowania przestoju (stanowią odpowiednio 67,7 proc. i 23,4 proc. ogółu zgłoszeń).