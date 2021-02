Chcą też przesunąć terminy wdrożenia II i III etapu dla tych podmiotów, którym z powodu epidemii nie udało się zrealizować tego obowiązku. I tak podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób albo co najmniej 20 osób musiałyby zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 31 grudnia 2021 r. oraz umowę o prowadzenie PPK do 10 stycznia 2022 r. Chyba że zawarły takie umowy odpowiednio do 27 października i do 10 listopada br. Jeżeli natomiast któryś z nich zawarł umowę o zarządzanie PPK do 27 października, a nie zawarł umowy o prowadzenie PPK, mógłby zawrzeć ją do 10 stycznia 2022 r. Przewidziano jednocześnie abolicję za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK w pierwotnych terminach.