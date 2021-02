Dla płatników z wybranych branż

Do 15 marca można jeszcze złożyć wniosek o zwolnienie ze składek w przypadku płatników prowadzących jako przeważającą działalność określoną kodami PKD wymienionymi w art. 31zo ust. 8 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 180; dalej: specustawa). Chodzi o wybrane grupy płatników, których kod działalności został określony w art. 31zp ust. 1 pkt 3a specustawy. W przypadku grup płatników wykonujących inne rodzaje działalności wymienione w art. 31zo ust. 8 termin albo już minął, albo jeszcze go nie określono.

Do 31 marca 2021 r. mogą składać wnioski o zwolnienie ze składek płatnicy, którzy wykonują jako przeważającą działalność określoną kodami PKD wskazanymi w par. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152). Zwolnienie przysługuje płatnikom na zasadach określonych w art. 31zo–31zx specustawy o COVID-19 z uwzględnieniem zmian wskazanych w przepisach rozporządzenia. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie uwzględnia się liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresów prowadzenia działalności, o których mowa w art. 31zo ustawy o COVID-19.

Decyzja ZUS o odmowie zwolnienia ze składek nie może być zaskarżona odwołaniem do sądu powszechnego, można jednak złożyć wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy – zgodnie z pouczeniem.

Zwolnienie ze składek stanowi pomoc publiczną. Podstawę do uznania go za taką pomoc stanowią przepisy Unii Europejskiej (Komunikat Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19; (Dz. Urz. UE z 2020 r. C 91I, s. 1). Zwolnienie ze składek może otrzymać przedsiębiorca , który na 31 grudnia 2019 r. i dzień złożenia wniosku nie znajdował się w trudnej sytuacji.

Dla zleceniobiorców z wybranych branż

Zwolnienie przysługuje do maksymalnej kwoty podstawy wymiaru, którą ustalono jako 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego dla celów emerytalnych (obecnie 5168,93 zł), za każdy miesiąc od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej dzień. Jeżeli zwolnienie w danym miesiącu dotyczy tylko części przychodu z wykonywania umowy zlecenia, to od pozostałej części przychodu zleceniodawca obowiązany jest obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki na zasadach ogólnych. ZUS w takiej sytuacji informuje płatnika, od jakiej kwoty musi naliczyć i odprowadzić składki za zleceniobiorcę.