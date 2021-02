Sytuacja wyglądałaby jednak nieco inaczej, gdyby pracownik zgodził się na używanie (w zamian za ekwiwalent pieniężny) własnej odzieży, spełniającej warunki bhp. Jeżeli następnie pracownik przystąpiłby do pracy w odzieży, która nie spełniałaby takich wymogów, to wówczas pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia go do pracy. Za czas odsunięcia od pracy zatrudniony nie zachowałby też prawa do wynagrodzenia . Jeżeli powyższa sytuacja miałaby charakter incydentalny, to można poprzestać na rozmowie dyscyplinującej czy nałożeniu kary porządkowej. W przypadku częstszych naruszeń istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę.