Zależy nam na uproszczeniu procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz skróceniu czasu wszystkich postępowań o wydanie zgody na ich pracę w Polsce. O to proszą nas zwłaszcza pracodawcy. Pomimo pandemii liczba obcokrajowców w naszym kraju utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Szacujemy, że średnio rocznie w Polsce może pracować ok. 1 mln cudzoziemców. W 2020 r. wydano o kilka procent mniej zezwoleń i oświadczeń, ale w związku z tym, że okres ich ważności został automatycznie wydłużony do końca pandemii, liczba cudzoziemców niekoniecznie spadła. Wskazują na to dane ZUS – pomiędzy styczniem 2020 r. a styczniem 2021 r. liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS wzrosła o 78 tys. i wynosi obecnie 714 tys. Przewidujemy, że długoterminowe zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców będzie się utrzymywać i po poradzeniu sobie ze skutkami pandemii powinno jeszcze wzrosnąć.