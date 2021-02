Tak wynika z wyjaśnień Państwowej Inspekcji Pracy oraz informacji zamieszczanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta pierwsza wyjaśniła m.in. wątpliwości dotyczące udzielania urlopów osobom wykonującym obowiązki w formie zdalnej. Z kolei Biuro RPO tłumaczy, czy przestój ekonomiczny wpływa na prawo do wypoczynku. Teoretycznie obowiązujące na czas epidemii przepisy zmodyfikowały jedynie zasady udzielania urlopów zaległych, ale sytuacja kryzysowa zmieniła też praktykę m.in. w zakresie odwołania z wypoczynku lub dzielenia go na mniejsze części.

Wyjaśnienia PIP odnoszą się do tego, czy sytuacja epidemiologiczna i specustawa covidowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) wpłynęły na prawo do urlopu i zasady jego wykorzystania. W zasadzie potwierdzają stan prawny , który wynika z obecnych przepisów. Inspekcja wskazała, że skierowanie zatrudnionego do pracy zdalnej i wykonywanie obowiązków w tej formule nie ma wpływu na wymiar jego urlopu (nadal, w zależności od stażu, przysługuje mu 20 lub 26 dni wypoczynku; wyjątkiem jest rok, w którym podwładny podjął pierwsze zatrudnienie).

Tym samym pracodawca w okresie epidemii może wysłać zatrudnionego na zaległy wypoczynek (w wymiarze do 30 dni) w dowolnie wybranym przez siebie terminie, ale musi pamiętać, by go udzielić do końca września.

Zamieszczone wyjaśnienie zawiera jednak informację, która może wprowadzać w błąd. Wskazano w nim, że w czasie epidemii pracownik może zgodzić się na urlop w terminie zaproponowanym przez pracodawcę, ale decyzja ta będzie należeć wyłącznie do zatrudnionego (wyjątkiem – jak wskazuje Biuro RPO – jest oczywiście sytuacja określona we wspomnianym wcześniej art. 15gc specustawy). Zgodnie z k.p. to pracodawca udziela urlopu na podstawie ustalonego planu, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Może nie ustalać planu, jeśli zgodzą się na to związki zawodowe (lub w przypadku gdy tych ostatnich nie ma w firmie). Wówczas zatrudniający ustala termin wypoczynku po porozumieniu z podwładnym. W żadnym przypadku decyzja taka nie należy jednak „wyłącznie do zatrudnionego”.