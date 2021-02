Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w swoim stanowisku z 26 stycznia 2020 r. uznało, że jest to niemożliwe i – co więcej – wskazuje, że byłoby to naruszeniem przepisów prawa pracy. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 281 pkt 5 k.p. wykroczeniem jest każde naruszenie przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem. Resort przyjmuje, że wniosek o łączenie przerw na karmienie piersią jest wiążący dla pracodawcy. To zaś oznacza, że de facto nie jest udzielana zgoda, a więc w praktyce pracodawca nie ma czego wycofać. Co ważne, sposobu wykorzystania przerw przepisy nie wiążą w żaden sposób z miejscem pracy, a więc argument wykonywania pracy zdalnie także nie ma tu znaczenia. Ostatecznie zatem, aby zmienić zasadę korzystania z przerw na karmienie, pracodawca powinien się porozumieć z pracownikiem i to pracownica karmiąca dziecko powinna złożyć ponownie wniosek o korzystanie z przerw w ciągu dnia pracy.