Kandydat na rachmistrza spisowego powinien m.in. mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią i mieć co najmniej średnie wykształcenie. Zainteresowane osoby powinny zgłosić się do urzędu gminy. Przejdą szkolenie , a urząd wybierze tych, którzy uzyskają co najmniej 60 proc. z egzaminu. Spis rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r.