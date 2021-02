Takie rozwiązania znajdą się w projekcie ustawy o ekonomii społecznej, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Będzie on skierowany do podmiotów ekonomii społecznej, do których zalicza się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kluby i centra integracji społecznej. Co do zasady ich cechą wspólną jest to, że zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, a prowadzone przez nie odpłatna działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarcza nie są nastawione na zysk.