W przyjętej rezolucji (z 21 stycznia 2021 r.) PE podkreślił, że choć praca zdalna umożliwiła wielu firmom przetrwanie kryzysu wywołanego pandemią, to jednak zatarła też granice między czasem pracy i wolnym od niej. Na potwierdzenie swoich tez europarlamentarzyści przedstawili badania przeprowadzone przez Eurofound (z lipca 2020 r.). Prawie 30 proc. osób wykonujących obowiązki zdalnie sygnalizuje pracę w czasie wolnym każdego dnia lub kilka razy w tygodniu (dla porównania problem taki wskazało mniej niż 5 proc. pracowników świadczących zadania w siedzibie firmy). Co czwarty zatrudniony w tej formule przyznał, że musi pracować „po godzinach”, aby podołać obowiązkom. Dlatego PE zaapelował o rozpoczęcie prac nad unijną dyrektywą w sprawie prawa do odłączenia się (w czasie wolnym, w tym w święta i urlopy) oraz regulującej korzystanie z narzędzi cyfrowych do celów zawodowych, a także o ustanowienie minimalnych wymogów dotyczących pracy zdalnej w całej Unii (należy doprecyzować m.in. dostarczanie pracownikom sprzętu i odpowiedzialność za niego oraz dopilnować, by taka praca była dobrowolna, a jej standardy odpowiadały tym, z których korzystają pracownicy biurowi).