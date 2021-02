Inaczej jednak przepisy regulują sytuację, gdy z obcokrajowcem została zawarta umowa zlecenia. PIP wskazuje, że na jej podstawie cudzoziemiec zobowiązuje się do wykonania określonych czynności na rzecz firmy, a z drugiej strony – w zamian pracodawca zobowiązuje się do zapłaty mu wynagrodzenia . Jest to zatem umowa wzajemna. A to oznacza, że obie strony uzgadniają, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. Wedle interpretacji PIP, jeżeli zatem w kontrakcie nie przewidziano innych rozwiązań, należy uznać, że w przypadku zamknięcia firmy przez COVID-19 zachodzi niemożliwość świadczenia, za którą nie odpowiada żadna ze stron umowy. Taką sytuację reguluje art. 495 kodeksu cywilnego. Stanowi on, że „jeśli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego”. Natomiast w przypadku gdy je już otrzymała, obowiązana jest do jego zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.