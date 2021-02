A ten ostatni chce przyjąć ostrożne, kompromisowe rozwiązanie, które będzie do przyjęcia przez partnerów społecznych. Takie właśnie stanowisko zostało zasugerowane na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. prawa pracy RDS. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) sygnalizowało je także w piśmie do partnerów społecznych, w którym odniosło się do ich uwag i zaproponowało modyfikację wstępnej wersji projektu. Zadeklarowało w nim m.in. wprowadzenie okresu przejściowego dla firm, które obecnie stosują telepracę na podstawie porozumień z załogą (ma być zastąpiona przez pracę zdalną). Będą mieć pół roku na dostosowanie tych ostatnich do nowych przepisów.