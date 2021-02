Sytuacja jest prostsza, jeżeli obcokrajowiec pracuje na podstawie zezwolenia. Co prawda we wniosku o zgodę na zatrudnienie trzeba wskazać miejsce wykonywania pracy. Jednak, wedle wyjaśnienia PIP, należy przyjąć, że zezwolenie będzie ważne na terytorium całej Polski, jeżeli cudzoziemiec świadczy pracę na rzecz podmiotu w nim wskazanego – niezależnie od miejsca, w którym się ona faktycznie odbywa.

Sytuacja przedstawia się nieco inaczej, gdy obcokrajowiec zatrudniony jest na podstawie oświadczenia. W takim przypadku bowiem niezbędną przesłanką legalności powierzenia mu pracy jest wykonywanie jej na warunkach określonych w tymże oświadczeniu, wpisanym do ewidencji przez urząd pracy. Dlatego, co do zasady, powierzenie pracy cudzoziemcowi w innym miejscu niż wskazane w oświadczeniu stanowi wykroczenie.