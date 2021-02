Podwyżkę tę przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), którym wczoraj zajmował się rząd. Jest to jedna z kilku umieszczonych w nim zmian, które mają poprawić warunki zatrudnienia pracowników socjalnych. Do pozostałych należy m.in.:

Kolejna zmiana to poszerzenie katalogu dochodów, które nie będą uwzględniane do kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczeń. Weryfikowane co trzy lata kwoty progów dochodowych będą obowiązywać od 1 stycznia danego roku, a nie od 1 października, tak jak jest obecnie. Z uwagi na to, że właśnie w tym roku przypada termin ich waloryzacji, nowe kryteria zamiast od 1 października br., zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.