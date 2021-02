Jednak nie tylko brak psychologów jest problemem – w wielu szpitalach (ok. 70 proc.) na oddziałach ginekologiczno-położniczych brakuje również odpowiedniej do potrzeb liczby lekarzy. Zdarzają się przypadki powierzania samodzielnych dyżurów lekarzom, którzy nie mieli wymaganej specjalizacji, niezapewniania im co najmniej 11 godzin odpoczynku, świadczenia pracy jednocześnie w poradni i na oddziale. W większości skontrolowanych szpitali (68 proc.) lekarze pracowali nieprzerwanie przez ponad 24 godziny, 48 godzin, w niektórych przypadkach – nawet 88 godzin. A to, w ocenie kontrolerów, przekłada się na jakość opieki.