Projekt przygotowany przez resort spraw wewnętrznych ma to zmienić. Funkcjonariuszom policji , Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej (zabiegają o to także Służba Więzienna i Służba Celno-Skarbowa) przyjętym do jednej z tych formacji po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r., w wysłudze emerytalnej zostanie uwzględniony czas pracy w cywilu. Jednym z warunków skorzystania z tego rozwiązania jest posiadanie co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych.