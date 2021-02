Już w listopadzie ub.r. Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, zwrócił się do ministra rolnictwa z prośbą o zmianę przepisów . Wskazywał, że ze względu na specyficzną procedurę wyborów – są one trzystopniowe i trwają około pół roku – przedłużenie kadencji wybranych poprzednio reprezentantów jest optymalną opcją. – W świetle obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce i aktualnych prognoz dotyczących trwania pandemii niemożliwym staje się rozpoczęcie organizowania rejonowych spotkań wyborczych i zakończenia wyborów w przewidzianym terminie – czytamy w stanowisku izby. Jest to tym bardziej uzasadnione, że analogiczne rozwiązania wprowadzono w przypadku innych samorządów zawodowych.