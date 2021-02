Nie będzie kolejnej podwyżki zasiłków dla bezrobotnych, dopłaty do pensji są wystarczająco wysokie, elastyczny czas pracy właściwie już obowiązuje, nie pracujemy nad zawieszeniem zakazu handlu w niedziele. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) do wstępnych postulatów (na czas pandemii) zgłoszonych przez partnerów społecznych w ramach prac nad umową społeczną. Miałaby ona ułatwić odbudowę gospodarki i wspierać zatrudnienie. Po odpowiedzi resortu nasuwa się pytanie o sens prac nad nią, skoro nie ma nawet pola do negocjacji, a pogodzenie propozycji związków i pracodawców byłoby niezwykle karkołomne.

Dobrze uwidoczniło to ostatnie posiedzenie zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego (5 lutego 2020 r.). W jego trakcie partnerzy społeczni nie porozumieli się nawet co do tematów, którymi miałyby się zająć zespoły negocjujące pakt. Nie udało im się też dogadać w sprawie projektu wprowadzającego przepisy o pracy zdalnej na stałe do kodeksu pracy (mają rozbieżne stanowiska m.in. w kwestii polecania takiej pracy i ekwiwalentu dla pracownika za podwyższone koszty, np. prądu i innych mediów). W obu kwestiach dali sobie jeszcze tydzień na negocjacje ostatniej szansy.

Ich fiasko będzie oznaczało, że zespół nie przedstawi wspólnych tematów z zakresu prawa pracy do negocjacji umowy społecznej, a projekt w sprawie pracy zdalnej opracuje rząd i wyśle partnerom społecznym do konsultacji.

Dla przykładu związki zawodowe (OPZZ i FZZ) zaproponowały podwyższenie poziomu dopłat do pensji pracowników z tarczy antykryzysowej. Miałyby wynosić 60 proc. wynagrodzenia. W odpowiedzi resort podkreślił, że na podstawie tzw. tarczy branżowej firmy z odpowiednim PKD mogą otrzymać dopłaty w wysokości 2 tys. zł dla jednego pracownika, co stanowi ok. 40 proc. przeciętnej płacy.

Z kolei OPZZ zaproponowało podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych (do poziomu połowy ostatniego wynagrodzenia). Resort przypomniał, że znacząco podwyższono już zasiłek w zeszłym roku i obecnie stanowi on 42,9 proc. płacy minimalnej. Nie jest planowana kolejna podwyżka, bo rząd jest ograniczony możliwościami budżetu.

Dość groteskowo brzmi odpowiedź na postulat, aby państwo skuteczniej zachęciło polskich medyków do powrotu z zagranicy (FZZ). Resort wskazał, że pośrednio cel już jest realizowany przez utrzymywanie i rozbudowę rządowego portalu Powroty.gov, wydanie „Powrotnika”, czyli broszury informacyjnej dla powracających do kraju, oraz organizację Targów Pracy w Londynie (zaznaczył też, że programy aktywizacji bezrobotnych powracających z zagranicy mogą być objęte rezerwą Funduszu Pracy na 2021 r.).

W podobny sposób resort odniósł się do propozycji pracodawców, w tym np. postulatu Konfederacji Lewiatan dotyczącego elastycznego czasu pracy (np. wprowadzenia kont czasu pracy i umożliwienia rozliczania go w dwuletnim okresie rozliczeniowym). MRPiT podkreśliło, że ograniczeniem w tym zakresie są przepisy unijne, i przypomniało m.in., że już teraz można stosować 12-miesięczne okresy rozliczeniowe (w porozumieniu ze związkami lub przedstawicielami pracowników).

– Jesteśmy sceptycznie nastawieni co do szans na zawarcie umowy. Na dodatek nie wiadomo, w jaki sposób ma się ona odnosić do np. nowego polskiego ładu i nowej polityki przemysłowej, nad którymi pracuje rząd – podkreśla Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Na razie jednak nie jest to proste. Na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. prawa pracy partnerzy społeczni nie ustalili wspólnie postulatów z zakresu prawa pracy, które mają być przedstawione do dalszych prac w zespołach negocjacyjnych (te mają opracować rozwiązania o charakterze długofalowym, które miałyby się znaleźć w pakcie społecznym). Obie strony uznały, że poszczególne rozwiązania z zakresu prawa pracy, np. uelastycznienie czasu pracy i wydłużenie limitu zatrudnienia na czas określony, mogłyby być wprowadzane przez układy zbiorowe (co oznacza, że w układzie można byłoby nawet ograniczyć niektóre przepisy gwarancyjne z k.p., najczęściej oczywiście w zamian za ustępstwa pracodawcy na innym polu, np. w zakresie wynagrodzeń lub stabilności zatrudnienia). Kością niezgody okazała się forma tych ostatnich. Związki chciałyby, by były to porozumienia branżowe, a pracodawcy dopuszczają też te zakładowe.