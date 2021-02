– To kolejna propozycja, która wpisuje się w proces uszczelniania systemu ubezpieczeń społecznych zaproponowany przez resort rodziny. Rozwiązanie to – razem z pomysłem zaliczania okresów poprzednich niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego – powinno ograniczyć obecne nadużycia. Mam tu na myśli wykorzystywanie zasiłków chorobowych przez osoby, które zostały zwolnione z pracy i chcą przez ten okres zapewnić sobie comiesięczną wypłatę z systemu – ocenia Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dodaje, że to także sposób na poprawę sytuacji funduszu chorobowego, który od lat pozostaje deficytowy.