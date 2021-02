Pracownik, zgodnie z art. 229 par. 2 kodeksu pracy, musi odbyć badania kontrolne w przypadku, gdy jego niezdolność do pracy spowodowana chorobą trwała dłużej niż 30 dni. Ich celem jest ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. W czasie trwania epidemii mamy do czynienia na dużą skalę z okresami kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, które traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby, co wynika wprost z art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320). W związku z tym pojawiły się pytania, czy je również wliczamy do okresu ponad 30 dni niezdolności do pracy , warunkującej obowiązek odbycia badań kontrolnych. Sytuację dodatkowo komplikuje możliwość wykonywania pracy zdalnej, którą dopuszczono najpierw na kwarantannie, a potem również w trakcie izolacji w warunkach domowych.