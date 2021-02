Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się czwarty, ostatni etap wdrożenia PPK. Od tego dnia ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342; dalej: ustawa o PPK) objęła m.in. najmniejsze podmioty zatrudniające, które na 31 grudnia 2019 r. zatrudniały mniej 20 niż osób zatrudnionych. Mają one obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r., a umowę o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r. Zawarcie dla osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK powoduje, że staje się ona uczestnikiem programu.