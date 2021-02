Co istotne, omawiany tryb dotyczy kontroli, a nie nakładania sankcji . Jeśli okaże się, że pracodawca mógł dopuścić się przestępstwa lub wykroczenia, to wówczas wszczynana jest procedura na podstawie k.p.k lub k.p.w., co wymaga wyjaśnienia okoliczności danej sprawy (np. zebrania osobiście zeznań od osób, które podejrzewa się o naruszenia przepisów). Reasumując – jeśli inspektor uzna, że doszło do naruszeń np. wymagających nałożenia mandatu, to na pewno (w celu wyjaśnienia okoliczności) przeprowadzi kontrolę bezpośrednią.