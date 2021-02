Dziś decyzje te są doręczane pocztą wszystkim osobom uprawnionym. Nowe przepisy mają to zmienić, co autorzy projektu motywują przede wszystkim koniecznością ograniczania kosztów administracyjnych. Łączna liczba dokumentów, które ZUS musi wydrukować tylko w przypadku waloryzacji i wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, wynosi (według danych za 2020 r.) ok. 17 mln sztuk. Koszt takiej operacji to 11,7 mln zł.