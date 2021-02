Sądy faktycznie coraz śmielej interpretują przepisy tarczy i często stają po stronie niedoszłych beneficjentów rządowej pomocy. Kolejny taki wyrok dotyczący postojowego wydał 21 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt VIII U 1816/20). Sprawa dotyczyła kobiety , która przed 1 kwietnia 2020 r. zawarła z firmą umowę zlecenia, w czerwcu 2020 r. nie wykonywała jednak w jej ramach żadnych czynności. 30 czerwca złożyła zatem do ZUS wniosek w formie papierowej o przyznanie świadczenia postojowego za czerwiec. 13 lipca wniosła o korektę do pierwotnego wniosku – tym razem w formie dokumentu elektronicznego. ZUS odmówił jej jednak prawa do postojowego. Powód? Od 1 lipca podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (umowy o pracę), w związku z tym nie przysługuje jej prawo do postojowego na podstawie wniosku z 13 lipca 2020 r. Ubezpieczona odwołała się od tej decyzji. Argumentowała, że wniosek dotyczył czerwca 2020 r., kiedy to nic nie zarobiła, a umowę o pracę zawarła dopiero w lipcu 2020 r. W odpowiedzi organ rentowy podkreślił, że bez znaczenia jest to, iż kobieta podlegała ubezpieczeniu z innego tytułu dopiero od 1 lipca, gdyż w chwili złożenia wniosku go posiadała.