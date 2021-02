W ocenie sądu okręgowego zachowanie pracownika nie zagroziło interesom pracodawcy, a tym bardziej ich nie naruszyło. Uznał on, że brak też podstaw do przyjęcia, że dokonany przez pracownika wpis miał jakiekolwiek przełożenie na funkcjonowanie zakładu pracy, w szczególności, że powodował lub potęgował konflikty w firmie. Jeden, krótki i anonimowy wpis na portalu służącym do – w założeniu swobodnej – wymiany opinii o pracodawcach nie mógł wywołać takich efektów. Ponadto zdaniem sądu nie jest przekonujący zarzut, aby ktokolwiek poważnie zastanawiający się nad pracą w danej firmie czy zawarciem z nią jakiejkolwiek umowy kierował się anonimowym, krótkim wpisem na portalu internetowym. Łatwość i powszechność wyrażania opinii w internecie skłania do traktowania ich z rezerwą.

Co do trzeciej przesłanki uzasadniającej natychmiastowe zwolnienie, czyli winy, sąd okręgowy przyjął, że w sytuacji, gdy pracownik formułuje swoją wypowiedź w sposób stonowany (jak na warunki wypowiedzi internetowych), niewulgarny, bez zniesławiania czy znieważania pracodawcy, trudno przypisać mu co najmniej rażąco niedbałe podejście do podstawowych obowiązków pracowniczych – przy uwzględnieniu, że pracownik ma prawo do krytyki pracodawcy. Jak przyjmuje się w orzecznictwie, wina nieumyślna w postaci niedbalstwa polega na tym, że pracownik nie przewidział, że swoim zachowaniem naruszy obowiązek, ale mógł i powinien był to przewidzieć. Rażący charakter niedbalstwa przejawia się w wyjątkowo lekceważącym stosunku pracownika do jego obowiązków (por. postanowienie SN z 7 października 2020 r., sygn. akt II PK 134/19).