Wyrównanie wynagrodzenia do minimalnego poziomu dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika jest ustalone w minimalnej wysokości, jednakże terminy wypłat poszczególnych składników lub rozkład czasu pracy skutkują tym, że w danym miesiącu wynagrodzenie do wypłaty jest niższe od minimalnego poziomu. Wyrównywanie nie może więc stanowić zasady. Ten mechanizm może być stosowany, gdy wystąpią przesłanki z art. 7 u.m.w. Na ten temat wypowiedział się Sąd Rejonowy w Gdańsku w wyroku z 28 października 2016 r. (sygn. akt VI P 389/15). Sprawa dotyczyła pracownika, który zawarł umowę o pracę, w której stawka godzinowa była określona na takim poziomie, przy którym w żadnym wypadku nie mógł osiągnąć poziomu minimalnego wynagrodzenia. Sąd stwierdził, że wynagrodzenie określone w umowie kształtuje sytuację pracownika w sposób mniej korzystny, aniżeli wynikałoby to z treści przepisów o wynagrodzeniu minimalnym. Dlatego uznał nieważność tej części umowy z mocy art. 18 par. 2 k.p. W to miejsce, według sądu, należy zastosować art. 6 ust. 1 u.m.w., czyli określić wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia minimalnego. Wskazał przy tym, że art. 18 par. 1 k.p. stanowi, że postanowienia umów o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika aniżeli przepisy prawa pracy. Postanowienia takie są z mocy prawa nieważne, zaś w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy (par. 2). Z kolei w myśl art. 58 par. 1 k.c. czynność prawna, która ma na celu obejście ustawy, jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. O skutku tym stanowi zaś wspomniany wyżej art. 18 par. 1 k.p. Jednak jeśli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność ta – co do zasady – pozostaje w mocy co do pozostałych części.