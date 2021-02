I rzeczywiście, takiej zmiany nie ma w projekcie przygotowanym przez MRiPS, który trafił właśnie do konsultacji. Nie oznacza to jednak, że nie zawiera on istotnych dla ubezpieczonych i płatników składek nowości. Wprost przeciwnie.

– Dziś jest tak, że jeżeli przedsiębiorca nie pokryje w terminie składki chorobowej, ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłacono należności. Przykładowo jeżeli 10 listopada płatnik nie zrobi przelewu do ZUS co do złotówki, to nie ma prawa np. do zasiłku chorobowego od 1 października. Nawet po opłaceniu składki np. 11 listopada płatnika obowiązuje 90-dniowy okres wyczekiwania, po którym może się ubiegać o zasiłek chorobowy. Chyba że organ rentowy przywróci termin na opłacenie składki – wtedy brak wpłaty nie skutkuje wypadnięciem z ubezpieczenia chorobowego – wyjaśnia dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW.

Wskazuje, że najgorzej mają przedsiębiorczynie, które opłacały składki, ale w którymś momencie popełniły błąd i przelały za mało pieniędzy albo zrobiły to choćby o jeden dzień za późno. W konsekwencji mają dług w ZUS, który może pozbawić je praw do zasiłku macierzyńskiego – tłumaczy. Przyznaje jednak, że organ rentowy często idzie na rękę ubezpieczonej i zgadza się na przywrócenie terminu, ale może zdarzyć się też inaczej i wtedy taka osoba zostaje pozbawiona świadczenia.

Projekt zakłada, że objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem (w tym chorobowym) lub jego ustanie będzie mogło nastąpić nie wcześniej, niż płatnik złoży w ZUS (odpowiednio) zgłoszenie lub wyrejestrowanie. W konsekwencji od dnia przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego do momentu złożenia wniosku o wyrejestrowanie składki z tego tytułu będą należne i dochodzone przymusowo.

– Nie jest to rewolucja, ale raczej ewolucja. Tak czy inaczej jest to zmiana bardzo wyczekiwana przez przedsiębiorców – ocenia dr Tomasz Lasocki.

Wskazuje, że dla nich alternatywą mogłoby być także wydłużenie terminu na zapłatę składek do 15. zamiast do 10. dnia każdego miesiąca.

– Oznacza to, że prawo do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego się przedawni, jeżeli zadłużenie wobec ZUS nie zostanie uregulowane w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania choroby lub od momentu złożenia wniosku o przyznanie zasiłku – tłumaczy dr Lasocki.

Ma jednak wątpliwości, czy uzależnienie wypłaty świadczenia od pokrycia składek jest dobrym rozwiązaniem. – Przedawnienie prawa w ubezpieczeniu wypadkowym oznacza prawo do świadczeń na zasadach ogólnych. W ubezpieczeniu chorobowym nie ma takiego bufora. Zamiast przedawnienia warto byłoby potrącać należność składkową z wypłat świadczeń, zostawiając jakąś minimalną kwotę. Nie każdy dłużnik to przestępca, zwłaszcza w czasie kryzysu gospodarczego – podkreśla.

Projektowane zmiany przewidują także nowe zasady zliczania okresów poprzednich niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Oznacza to, że będą do niego wliczane zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed przerwą lub po niej, jeżeli nie była ona dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.