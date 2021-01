Poprzednia nowelizacja specustawy (ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2255) przyznała przedsiębiorcom prowadzącym działalność o określonych w ustawie numerach PKD zwolnienie ze składek za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Warunkiem było zgłoszenie jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. oraz przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Problem polegał jednak na tym, że termin na składanie wniosków upływał 30 listopada 2020 r., a więc jeszcze przed ogłoszeniem ustawy, która weszła w życie dopiero 16 grudnia 2020 r. Wyjątek wprowadzono tylko dla przedsiębiorców, których przeważająca działalność oznaczona jest kodami 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania) oraz 79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki) – mogli oni składać wnioski do 15 stycznia 2021 r. Inne rodzaje działalności nie zostały tym terminem objęte, a więc mimo że przepis uprawniający ich do zwolnienia ze składek wszedł w życie, to nie mogli złożyć wniosku. Nowelizacją ustawodawca błąd ten częściowo naprawił. Zgodnie z dodanym do specustawy art. 31zp ust. 1 pkt 3a płatnicy zwolnieni ze składek na podstawie art. 31zo ust. 8 mogą składać wnioski do 15 marca 2021 r., ale znów nie wszyscy spośród tych, którzy nie mogli tego zrobić w poprzednim stanie prawnym. W nowej regulacji nie wymieniono bowiem kilku kodów PKD.