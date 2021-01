*(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 159)

Rozporządzeniem z 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 152) przyznano niektórym prowadzącym działalność oba rodzaje pomocy. Poniżej omawiamy szczegóły nowej regulacji, która wejdzie w życie 1 lutego br., i jej odmienności względem przepisów specustawy.

Świadczenie postojowe

To świadczenie przysługuje przedsiębiorcom na zasadach określonych w art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza specustawy o COVID-19. Warunkiem jest, aby 30 listopada 2020 r. prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, której przeważający rodzaj powinien być oznaczony jednym z kodów PKD wymienionych w rozporządzeniu. Równoczesnie warunkiem jest, aby przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Ponadto przedsiębiorca nie będzie mógł podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, z wyjątkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W odniesieniu do niektórych rodzajów działalności świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie, a w przypadku innych – dwukrotnie. ramka 1

Ramka 1

Działalność uprawniająca do świadczenia postojowego

47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży w sklepach

47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w sklepach

47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targo wiskach

47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na straganach i targowiskach

47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie indziej niesklasyfikowany (np. wynajem autobusu z kierowcą, działalność kolejek linowych, wyciągów narciarskich)

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56.10.A – Restauracje i inne stałe palcówki gastronomiczne

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z – Przygotowanie i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z – Działalność fotograficzna

77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A – Działalność agentów turystycznych

79.12.Z – Działalność pośredników turystycznych

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z – Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A – Nauka języków obcych

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z – Działalność szpitali, ale tylko w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D – Działalność paramedyczna

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z – Działalność muzeów

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Uwaga! Podkreślono rodzaje działalności, których wykonywanie pozwala na jednokrotne pobranie świadczenia. W pozostałych przypadkach możliwe jest pobranie świadczenia dwukrotnie. ©℗

Podobnie jak wnioski o inne rodzaje świadczenia postojowego, także i ten można złożyć jedynie w formie elektronicznej. Nie ulegają zmianie zasady określania wysokości świadczenia. Przysługuje ono w dotychczasowej kwocie, a więc 2080 zł. Przewidziano także wyjątek, a więc świadczenie w niższej wysokości (1300 zł), które otrzymają prowadzący działalność opłacający podatek w formie karty podatkowej i korzystający ze zwolnienia z VAT. Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji, nie podlega ono także ani oskładkowaniu, ani opodatkowaniu.

Istnieją jednak pewne odrębności w stosunku do przepisów specustawy o COVID-19. Otóż do przyznania świadczenia nie stosuje się warunków określonych w art. 15zq ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 7 specustawy. Oznacza to, że nie jest wymagane, aby przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i osiągał niższy przychód o co najmniej 15 proc. od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. W przypadku zaś osoby, której przeważającą działalnością jest ta określona kodem 79.90.A, nie jest wymagane, aby zawiesiła prowadzenie tej działalności po 31 sierpnia 2019 r., w przypadku gdy działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż dziewięć miesięcy.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii – jest to termin wspólny dla wszystkich rodzajów świadczenia postojowego.

Zwolnienie ze składek

Rozporządzenie przewiduje także zwolnienie ze składek (na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych) dla płatników prowadzących na 30 listopada 2020 r. jako przeważającą działalność określoną kodami PKD wskazanymi w par. 10 rozporządzenia. ramka 2 Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego, uprawnionych do zwolnienia ze składek także podzielono na dwie grupy ze względu na rodzaj wykonywanej działalności. Pierwsza z nich otrzyma zwolnienie tylko za styczeń 2021 r., druga zaś za grudzień 2020 r. oraz styczeń 31 stycznia 2021 r. Rozporządzenie stanowi, że zwolnienie przysługuje na zasadach określonych w art. 31zo–31zx specustawy o COVID-19 z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. Prawo do zwolnienia będą więc miały różne grupy płatników wymienione w art. 31zo, o ile spełnią poniższe wymagania. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie uwzględnia się liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresów prowadzenia działalności, o których mowa w art. 31zo specustawy o COVID-19.

Ramka 2

Działalność uprawniająca do zwolnienia ze składek

Uwaga! Podkreślono rodzaje działalności, których wykonywanie pozwoli na uzyskanie zwolnienia za styczeń. W pozostałych przypadkach zwolnienie dotyczy okresu grudzień–styczeń. ©℗

Pierwszym warunkiem zwolnienia ze składek jest, aby przychód z tej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeśli przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Kolejnym warunkiem jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za okres objęty zwolnieniem nie później niż do 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik składek jest zwolniony z obowiązku ich składania.

Opłacone już składki podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach wynikających z ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).