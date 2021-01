W przypadku zleceniobiorcy z pytania jego poprzednie ubezpieczenie z umowy zlecenia wygasło w połowie grudnia 2020 r., a od 1 stycznia 2021 r. został ponownie nim objęty z tytułu kolejnej tego typu umowy cywilnoprawnej. Poprzedni okres ubezpieczenia zostanie więc zaliczony do okresu karencji. Oznacza to, że zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zostało dokonane. Nie nastąpiło wyrejestrowanie z ubezpieczeń, w tym z chorobowego. Czy zwolnienie ze składek odbiera więc prawo do zasiłku? Nie. Zleceniobiorca, który złożył wniosek o taką ulgę, jest nadal objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, w tym obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym, a jeśli przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to również tym ubezpieczeniem. Z uwagi na to, w razie choroby, w tym z powodu wypadku przy pracy, będzie miał prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, a także z ubezpieczenia chorobowego.