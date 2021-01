Mały ZUS plus to ulga w opłacaniu składek, która przysługuje osobom określonym w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych), których roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 000 zł. Skorzystanie z ulgi obwarowane jest jeszcze dodatkowymi warunkami. Nie może bowiem zgłosić się do małego ZUS plus przedsiębiorca , który ma jeszcze prawo do tzw. preferencyjnych składek, a więc do opłacania ich od podstawy wymiaru składek, wynoszącej minimalnie 30 proc. najniższego wynagrodzenia.