Nowe przepisy mają m.in. wyeliminować przypadki, gdy kandydaci na rzeczoznawcę składają wnioski o nadanie uprawnień w trakcie odbywania praktyk zawodowych, a dopiero po ich ukończeniu dołączają brakującą dokumentację, korzystając – w sposób nieuprawniony – z mechanizmu wezwania do uzupełnienia braków formalnych (na podstawie k.p.a.). Projektodawca, czyli Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), wskazuje, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. – Mechanizm wezwania do uzupełniania braków ma na celu umożliwienie kandydatowi jedynie poprawienia ewentualnych luk, błędów we wniosku lub dołączonych dokumentach potwierdzających spełnienie wymogów dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień – podkreślił resort w uzasadnieniu projektu.