ile średnio zarabia programista

Od czego zależy wysokość przeciętnego wynagrodzenia programisty

Jak szybko rosną średnie wynagrodzenia w IT

Programiści to wciąż grupa zawodowa zarabiająca najwięcej na rynku. Mogą oni liczyć na rekordowe wynagrodzenia mimo pandemii koronawirusa

- Programiści to jeden z niewielu zawodów, którego skutki pandemii albo nie dosięgnęły, albo dosięgnęły w bardzo niewielkim stopniu. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej średni wzrost wynagrodzeń w tym sektorze – począwszy od marca 2020 do dziś - wynosi optymistyczne 5-10%. Poza tym, aż 18% specjalistów IT deklaruje, że ich zarobki w tym okresie wzrosły - komentuje Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania online Kodilla.com.

Ile zarabia przeciętny programista?

Programista w Polsce zarabia średnio 12 017 zł na umowę o pracę. Najwięcej można zarobić w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Katowicach.

Od czego zależy płaca programisty?

W IT zarobki uzależnione są od doświadczenia, rodzaju umowy, lokalizacji, wielkości firmy oraz specjalizacji. Najwięcej zarabiają pracownicy seniorzy i eksperci, czyli specjaliści z ponad 8-letnim doświadczeniem.

Zdaniem Kodilla.com w przypadku Javy zazwyczaj wymagane są konkretne wersje tego języka - 7, 8, 11 lub nowsze. Dodatkowo kandydat powinien znać frameworki: Spring, Hibernate, bazy danych SQL, NoSQL. Zdarza się również, że mile widziane jest doświadczenie w konkretnej branży (bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej). Z kolei w przypadku Frontendu, najczęściej występuje kombinacja technologii JavaScript, CSS, HTML + Angular albo React.js. Jeśli chodzi o C++, są to najczęściej C/C++, Linux, Git, Gitlab, Unit testing.

Pomimo wymienionych wyżej języków cały czas na popularności zyskuje Python, technologie mobile dla Androida i iOS oraz wspominany React.js. Oczywiście, oprócz stricte technicznych wymagań, pracodawcy zwracają uwagę na osobowość kandydata, cechy miękkie oraz znajomość języka angielskiego, która jest teraz warunkiem koniecznym.

Programista z doświadczeniem - zarobki

Najwięcej zarabiają doświadczeni pracownicy. Średnie wynagrodzenie programisty z 3-5 letnim doświadczeniem może wynieść już kilkanaście tysięcy złotych brutto.

W przypadku umów o pracę, 60-70 proc. ofert proponowanych przez agencje czy portale rekrutacyjne to stanowiska z wypłatą rzędu od 15 tys. zł wzwyż. Aby dojść do takiego wynagrodzenia trzeba mieć co najmniej 4-5-letnie doświadczenie w branży

W przypadku zatrudnienia na kontraktach B2B, 80 proc. ofert pracy zawiera pensję w wysokości 15 tys. zł brutto. Takie wynagrodzenia oferowane są zazwyczaj ekspertom na poziomie regular oraz senior, którzy posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży.

W przypadku podziału na najbardziej popularne technologie programowania oferowane wynagrodzenia dla programistów wyglądają następująco:

Java:

- B2B 20 – 25 tyc. Zł brutto

- UoP 14 – 16 tys. zł brutto

Frontend

- B2B 18 -25 tys. zł brutto

- UoP 14 – 16 tys. zł brutto

.NET

- UoP 14-16 tys. zł brutto

Okazuje się, że nawet nie nawiązując stałej współpracy z firmą IT można zarobić 15 tys. zł miesięcznie. Kodilla.com poprosiła o aktualne dane portal Useme.com, serwis ułatwiający rozliczanie usług freelancerskich. W przypadku programistów tylko w przeciągu ostatniego roku umów o dzieło na 15 tys. zł lub więcej było 45.

Jak szybko rosną zarobki programistów?

Według danych No Fluff Jobs, portalu z ofertami pracy dla programistów, mediana najniższych proponowanych zarobków w przypadku umowy B2B w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 12 tys. zł (+ VAT), podczas gdy w pierwszej połowie roku 2019 było to 10 tys. zł (+VAT). W przypadku najwyższych pensji mediana wyniosła 17,6 tys. zł (+ VAT), czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. W przypadku umów o pracę (UoP) oferowane wynagrodzenie specjalistów w branży IT w analizowanym okresie br. wynosiło od 8,9 do 13,2 tys. zł brutto i było kilka procent wyższe niż w ub.r.

Według No Fluff Jobs najbardziej poprawiły się w ostatnim czasie pensje tzw. midów. Na umowach B2B proponowano im między 9 a 14 tys. zł (+ VAT), podczas gdy rok temu przedział ten wynosił 8-13 tys. zł. Na umowie o pracę wynagrodzenie midów waha się natomiast między 8 a 12 tys. zł brutto. Juniorzy mogą obecnie liczyć na wynagrodzenia w przedziale od 4 do 7 tys. zł (+ VAT) na B2B, a na umowie o pracę od 4 do 6,3 tys. zł brutto. Seniorzy mogą liczyć dalej na najwyższe wynagrodzenia w branży, które wynoszą od 15 do nawet 20 tys. zł (+ VAT) na B2B oraz 13-18 tys. zł brutto na umowach o pracę - podaje No Fluff Jobs.

Na najlepsze wynagrodzenia od lat mogą liczyć programiści znający język Java. Według najnowszego raportu Sedlak & Sedlak mediana miesięcznych wynagrodzeń dla programisty wkraczającego na rynek pracy (Junior Java Developer) wynosi 5,6 tys. zł brutto (na umowie o pracę). Programista z doświadczeniem (tzw. mid) w zależności od rodzaju umowy, zarabia już 8,5-11,9 tys. zł. Zarobki seniorów sięgają 15 tys. zł.

Zarobki programisty w 2021 roku

Z analizy oczekiwań płacowych pracowników IT przeprowadzonej przez Np Fluff Jobs wynika, że seniorzy (czyli osoby z doświadczeniem powyżej 8 lat) jeszcze w lutym deklarowali, że chcieliby zarabiać ok. 40 proc. więcej niż dziś. Ich średnie zarobki wynoszą około 19,5 tys. zł netto na umowie B2B, a w przypadku umowy o pracę ponad 11 tys. zł netto. Tymczasem oczekiwania to odpowiednio 27 tys. i 19 tys. (uśrednione zarobki na umowach B2B i etacie). Nieco mniej doświadczeni (5-8 lat) przyznają się, że dostają na rękę 10 tys. zł, a oczekują 12 tys. zł. Osoby pracujące w branży 2-5 lat deklarują, że ich pensja netto wynosi 8 tys. zł, a chcieliby, aby wynosiła prawie 10 tys. zł.