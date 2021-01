Jednak WSA rozpatrujący sprawę uchylił obie decyzje i przekazał do ponownego rozpoznania. Wskazał, że w istocie większość z przesłanek uzasadniających umorzenie zaległości nie dotyczy tego przypadku. Jednakże organ nie poczynił w tym zakresie żadnych ustaleń. Zwłaszcza że – jak wskazuje orzecznictwo – powinien mieć na uwadze, czy majątek posiadającego zaległości nadaje się w ogóle do egzekucji, jak również czy postępowanie egzekucyjne nie spowoduje ruiny finansowej i życiowej zobowiązanego oraz jego rodziny. Sąd podkreślił, że ZUS nie zwrócił uwagi na to, iż kobieta jest właścicielką pięciu szóstych nieruchomości, a dodatkowo w niej mieszka, co może skutecznie uniemożliwić egzekucję. A w przypadku samochodu nie wiadomo, czy nie jest on konieczny do podjęcia działalności gospodarczej przez męża po zakończeniu jego leczenia.