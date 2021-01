Sejm przyjął dwie ustawy kluczowe dla seniorów. Jedna z nich to ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Wprowadza ona 14. emeryturę, która jest świadczeniem jednorazowym. Jej wypłata ma się odbywać na zasadach podobnych jak w przypadku trzynastki. Dostaną je tylko te osoby, których świadczenie nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty będzie stosowana zasada „złotówka za złotówkę”, a więc czternastka będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2,9 tys. zł. – To sprawiedliwe rozwiązanie – przekonuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Czternastka ma być wypłacana z urzędu, w wysokości równej kwocie najniższej emerytury (po tegorocznej waloryzacji będzie to 1250 zł). Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.