Zgodnie z art. 80 ustawy o służbie zagranicznej po upływie trzech miesięcy od jej wejścia w życie wygasa stosunek pracy osób, które ukończyły 65 lat. Mogą one jednak w ciągu dwóch miesięcy wystąpić do ministra spraw zagranicznych z wnioskiem o wyłączenie stosowania wobec nich przepisu o rozwiązaniu stosunku pracy z mocy prawa . Pracownik, który straci z tego tytułu pracę, zawsze może jednak pójść do sądu z żądaniem przywrócenia lub wypłacenia odszkodowania.