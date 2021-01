Jako światowy lider w dostarczaniu technologii informacyjno--komunikacyjnych firma Huawei od lat podejmuje działania na rzecz walki z wykluczeniem w różnych jego aspektach – zarówno poprzez zastosowanie nowych technologii, jak i wspieranie inicjatyw na rzecz równego dostępu. Pandemia COVID-19 nie tylko nie wpłynęła znacząco na trwające już projekty, lecz wręcz zainicjowała nowe działania z obszaru CSR, w które zaangażowała się firma

Nowe technologie to nowe szanse – w tym zdaniu nie ma ani odrobiny przesady, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jedną z ikon świata nauki i jednym z jej największych popularyzatorów przez lata był Stephen Hawking. Jego niesamowicie sprawny umysł i zupełnie niesprawne ciało wsparte nowymi technologiami udowodniły, że ułomność organizmu wcale nie musi spychać nas na margines. W tym duchu Huawei Polska od lat wspiera walkę z wykluczeniem cyfrowym, społecznym, zdrowotnym, promuje inkluzję i różnorodność. Firma wierzy bowiem, że nowe technologie mają potencjał, by pomóc w rozwiązaniu istotnych problemów i wyzwań, jakie dzisiaj stoją przed całymi społecznościami, jak i zwykłymi ludźmi.

Dla dzieci i nastolatków

W mijającym roku firma Huawei nawiązała współpracę z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach której realizowany jest projekt „Wsparcie psychologiczne online dla dzieci”. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez fundację, 41 proc. nastolatków doświadczyło przemocy ze strony bliskich osób dorosłych, a ponad połowa – swoich rówieśników. Gwałtownie rośnie też liczba zachorowań na depresję w tej grupie wiekowej. Celem projektu Huawei i fundacji było udostępnienie bezpłatnie zdalnej, profesjonalnej pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i ich rodzinom – niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Pomoc jest obecnie udzielana w ramach trzech Centrów Pomocy Dzieciom, prowadzonych przez fundację w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim. – Obecnej sytuacji podopiecznych fundacji nie ułatwia pandemia koronawirusa, która miała i nadal ma negatywny wpływ na kondycję psychiczną dzieci i nastolatków. Szczególnie przymusowa kwarantanna pogarsza sytuację dzieci z rodzin z problemami, a dostęp do pomocy, z uwagi na restrykcje, jest znacząco ograniczony. Chcąc zapewnić wsparcie psychologiczne najmłodszym, wykorzystaliśmy nowe technologie i połączyliśmy siły z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę w pierwszej wspólnej inicjatywie – mówi Alicja Tatarczuk, Public Affairs & CSR Manager w Huawei Polska. Przekazane wsparcie pomogło zakupić niezbędny sprzęt do komunikacji online (m.in. słuchawki, laptopy) oraz umożliwiło stworzenie nowych etatów dla psychologów-terapeutów, co zwiększa skalę udzielanej dzieciom pomocy. W ten sposób aż 20 proc. czasu pracy każdego ośrodka może być prowadzone zdalnie. Tylko w listopadzie pracownicy fundacji przeprowadzili 164 konsultacje psychologiczne online.

Przeciw wykluczaniu osób niepełnosprawnych

Inicjatywy na rzecz walki z wykluczeniami to także działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami. W ramach współpracy z fundacją Leżę i Pracuję, która promuje aktywność zawodową osób z ograniczeniami mobilności, Huawei zatrudnił w swoich strukturach jednego z podopiecznych Fundacji, który z sukcesami buduje swoją karierę pomimo niepełnosprawności. Pandemia sprawiła, że pracodawcy muszą całkowicie przemodelować swoje podejście do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. – To jest moment, gdy pracodawcom będzie trudno odmówić pracy osobom z niepełnosprawnościami, zasłaniając się względami lokalowymi, dojazdowymi itd. Dzisiaj dzięki łączności internetowej pracujemy tam, gdzie żyjemy na co dzień, w środowiskach, domach, które są nam znane, a nasza praca zależy tylko od naszej wiedzy, woli i kompetencji – komentuje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska. Kolejnymi etapami współpracy z fundacją były: udział w opracowaniu raportu „Zdalniacy” diagnozującego sytuację i perspektywy dla osób z niepełnosprawnością ruchową na polskim rynku pracy, a także wsparcie maratonu innowacji Wheelkathon, w ramach którego przez 24 godz. zespoły programistów pracowały nad innowacyjnymi rozwiązaniami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami w codziennej pracy. Huawei wspiera także inicjatywy na rzecz inkluzji i równego dostępu jako sponsor główny olimpiad specjalnych oraz sygnatariusz rządowego programu „Partnerstwo na rzecz Dostępności”, którego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Kultura dla wszystkich dzięki cyfryzacji

Także utrudniony dostęp do kultury czy edukacji może stanowić czynnik wykluczający. Dlatego oprócz wieloletnich projektów (takich jak program edukacyjny Seeds For The Future czy globalna inicjatywa Tech4All oraz programów współpracy podejmowanych z uczelniami) w tym roku Huawei Polska został głównym partnerem technologicznym Muzeum Narodowego w Warszawie. Pierwszy wspólnie przygotowany projekt to wirtualny spacer po wystawie „Polska. Siła Obrazu”. Z poziomu komputera czy smartfona możliwe jest więc obejrzenie ponad 100 obrazów najwybitniejszych polskich malarzy XIX wieku, m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Olgi Boznańskiej, Józefa Mehoffera oraz Jana Matejki. Wystawa jest dostępna w zakładce multimedia bez logowania na stronie Muzeum Narodowego w Warszawie. Każde z dzieł zostało zeskanowane i można je obejrzeć w ramach spaceru w technologii 3D. – W aplikacji dostępne są też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ścieżka audio z nagranym oprowadzaniem przez kuratora. Programy i akcje społeczne, które prowadziliśmy w mijającym roku, nie tylko nie zostały ograniczone w wyniku pandemii koronawirusa, a wręcz rozszerzyliśmy nasze działania o nowe projekty. W Huawei dążymy nie tylko do biznesowego sukcesu, ale także wykorzystania pełni naszego potencjału, by wspierać tych, którzy potrzebują pomocy. Umożliwianie wszystkim dostępu do cyfrowego świata i przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju wykluczeniom przy wsparciu najnowszych technologii od lat wpisuje się w naszą działalność, a trudny czas, w którym obecnie funkcjonujemy, tylko potwierdza, jak ważne do osiągnięcia są te cele – podsumowuje Ryszard Hordyński.