Branża farmaceutyczna zawsze zmieniała się bardzo dynamicznie, ale ostatni rok pokazał nam wszystkim, że musimy być przygotowani również na scenariusze, których nigdy wcześniej nie braliśmy pod uwagę, oraz na adaptację do nowych warunków w ekspresowym tempie. W tym wyjątkowym czasie szczególnie ważne dla nas są kultura pracy i wartości firmowe, jakimi kierujemy się w codziennej pracy, tzn. szacunek, odwaga, praca zespołowa i uczciwość. Chcemy wspierać chęć doskonalenia zawodowego naszych pracowników i sprawić, żeby czuli się częścią naszej organizacji mimo zmienionych warunków pracy. Pomagają nam w tym innowacyjne narzędzia szkoleniowe, które sprawiają, że pracownicy mają stały dostęp do materiałów szkoleniowych online na komputerze, smartfonie czy też tablecie. Jesteśmy pewni, że praca z domu nie oznacza braku możliwości dalszego rozwoju.

W celu zapewnienia komfortowych warunków pracy naszym pracownikom, we współpracy z działami IT i BHP uruchomiliśmy program Digital & Flexible Working, którego celem jest poprawa środowiska pracy zdalnej naszych pracowników w ich „biurach”, wspieranie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego oraz zapewnienie jednorazowego wsparcia finansowego pracownikom na zakup niezbędnych akcesoriów technologicznych, które usprawnią ich codzienną pracę zdalną. Program ten wspiera również realizację naszej inicjatywy w Polsce i na świecie dotyczącej cyfrowej transformacji.

Jeszcze na początku 2020 r. zwiększyliśmy liczbę dni pracy z domu do ośmiu dni w miesiącu i wprowadziliśmy elastyczne godziny pracy. Wraz z przyjściem pandemii zdecydowaliśmy się na przejście pracowników biurowych w tryb pełnej pracy zdalnej, z wykorzystaniem wszelkich możliwych rozwiązań digitalowych. Celowo nie nazywam tego pracą z domu, czy też home office, ponieważ pracownicy Sanofi mogą pracować z dowolnego miejsca, jeśli tylko będzie ono spełniało komfortowe dla nich warunki. Uprawnieni do pracy zdalnej będą prawdopodobnie pracować długoterminowo w modelu hybrydowym: częściowo zdalnie, a częściowo w biurach, dlatego zależy nam, aby nasi ludzie czuli się zwyczajnie dobrze, mieli poczucie spełnienia i równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym, również w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Jesteśmy nieustannie aktywni w działaniach edukacyjno-informacyjnych dla naszych pracowników. Organizujemy wewnętrzne webinary z kluczowymi ekspertami medycznymi w zakresie pandemii, psychologami i dietetykami, aby zabezpieczyć dobrostan psychofizyczny naszego zespołu w Polsce. Prowadzimy wiele kampanii dla naszych pracowników w ramach programu Take Care & Be Well, poświęconych zdrowemu odżywianiu, niezbędnemu ruchowi, wysypianiu się, budowaniu odporności czy innym aspektom zdrowego trybu życia, realizujemy zabawne i angażujące sportowo konkurencje, jak np. Walk Well Diabetes Day, w którym łącznie zespół Sanofi w Polsce w ciągu 5 dni przeszedł prawie 1000 km, a zwyciężczyni wykonała ponad 100 tys. kroków! W trosce o prawidłowy wypoczynek podtrzymujemy także nasze wcześniejsze projekty, takie jak np. Wielka Majówka, zachęcający pracowników do wykorzystania całego urlopu wypoczynkowego na rok bieżący. W zamian za to otrzymują oni dodatkowe dwa dni wolne w okresie weekendu majowego. To bardzo doceniana i lubiana przez naszych pracowników inicjatywa.

Kolejną aktywnością, z której jestem bardzo dumna jest nasz wieloletni program staży Student On Board, w ramach którego studenci ostatnich lat studiów, jak i świeżo upieczeni absolwenci mogą zdobywać pierwsze kroki zawodowe w naszej firmie. Wraz z pierwszymi informacjami o panującej pandemii, w celu jak najlepszej ochrony zdrowia naszych pracowników i ich rodzin bardzo szybko stworzyliśmy dedykowany zespół ds. pandemii i wdrożyliśmy zalecenia dla naszych pracowników, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19.

Praktycznie tuż przed rządową decyzją o lockdownie, w połowie marca ubiegłego roku, podjęliśmy natychmiastową decyzję o pracy zdalnej dla wszystkich naszych pracowników, z wyłączeniem: pracowników produkcyjnych oraz innych działów niezbędnych do zapewnienia ciągłości produkcji w naszym zakładzie w Rzeszowie, jak również wybranego personelu hurtowni farmaceutycznej. Dla pracowników naszej fabryki w Rzeszowie wprowadziliśmy dodatkowe uregulowania i zabezpieczenia, aby zachować tak ważną ciągłość produkcyjną. Jednocześnie wszystkie wizyty naszych przedstawicieli medycznych i farmaceutycznych w placówkach służby zdrowia oraz aptekach zostały wstrzymane. Biura Sanofi w Warszawie i Rzeszowie pozostały otwarte, ale wyłącznie dla usług transportowych i zaopatrzeniowych przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, zarówno dla naszych pracowników, jak i osób z zewnątrz.

Po trzech miesiącach otworzyliśmy z powrotem nasze biura, jednak przy bardzo restrykcyjnych wymogach sanitarnych i ograniczonej liczbie pracowników, nadal kładąc nacisk na pracę zdalną. Dzięki ciężkiej pracy naszego zespołu IT uruchomiliśmy autorską aplikację, w której każdy z pracowników rejestruje swoją obecność i otrzymuje informację, czy może przyjść do biura, czy też musi wybrać inny dzień z powodu osiągnięcia maksymalnej liczby chętnych pracowników w danym dniu.

Obecnie jednym z głównych priorytetów jest udostępnienie naszym pracownikom możliwości zaszczepienia się przeciw koronawirusowi. Mam głęboką nadzieję, że już niedługo zarówno pracownicy terenowi, jak i pozostali pracownicy naszej firmy będą mieli taką możliwość. Nieustannie oceniamy konsekwencje trwającej pandemii dla zdrowia naszych pracowników i naszą rolę jako pracodawcy w podejmowaniu tego wyzwania – dlatego stale szukamy nowych rozwiązań i możliwości jak skutecznie stworzyć komfortowe warunki pracy dla naszych zespołów w tej nowej rzeczywistości. Jestem jednak optymistką i wierzę mocno, że wyjdziemy z tej pandemii obronną ręką, silniejsi i dojrzalsi jako zespół.