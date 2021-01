Jak ważne miejsce zajmuje polityka personalna w strategii firmy MSD Polska? Jakie są jej największe wyzwania?

Rozwój polityki personalnej i sukcesywne podnoszenie standardów w tym zakresie jest bardzo ważnym elementem tożsamości firmy. Wspieranie naszych pracowników w rozwoju najbardziej kluczowych umiejętności to nasz priorytet. Sama dołączyłam do firmy MSD kilka miesięcy temu i do podjęcia tej decyzji najbardziej zachęciła mnie kultura firmy, która oparta jest na szacunku, etyce w działaniu, zaufaniu do pracowników i profesjonalizmie. Codziennie zaskakuje mnie, jaki ogrom wiedzy, umiejętności, doświadczeń mamy jako zespół pracowników. A to jest najlepsza baza do wprowadzania nowych rozwiązań, które będą wspierać potrzeby biznesowe.

Jakie znaczenie ma dla państwa otrzymanie wyróżnienia Top Employer?

Dla obecnych i przyszłych pracowników tak prestiżowe wyróżnienie jak tytuł Top Employer to czytelny sygnał, że firma MSD Polska spełnia najwyższe standardy nie tylko w zakresie swojej codziennej działalności – jako firma skoncentrowana na tworzeniu przełomowych terapii – lecz także jako pracodawca. Dla nas jest to również możliwość podnoszenia poprzeczki – podczas całego procesu sami mamy szansę zadawać sobie pytanie, co jeszcze możemy robić lepiej, jakie aktywności podejmują inne firmy. Jest to ważna lekcja i baza do budowania strategicznych celów na kolejne lata.

Co jest źródłem sukcesu w tym zakresie, jeśli chodzi o firmę MSD?

Jestem głęboko przekonana, że źródłem sukcesu MSD są ludzie. Dzięki ogromnej wiedzy naszych pracowników, ale też ich otwartości, chęci eksperymentowania, jesteśmy w stanie podejmować coraz trudniejsze wyzwania, których nie brakuje. W ciągu tych kilku miesięcy, od kiedy dołączyłam do firmy, każda rozmowa z pracownikiem była dla mnie źródłem wiedzy, inspiracji. Dzięki takim spotkaniom, rozmowom jesteśmy w stanie lepiej zaprojektować rozwiązania, które na koniec mają pomagać właśnie pracownikom, podnosić ich komfort pracy.

Co składa się na politykę personalną w MSD?

Całościowa polityka personalna jest niezwykle rozbudowana, ale jej podstawą jest szacunek. Ten jeden element strategii jest niezmienny, obecny w strategii od samego początku i nigdy się nie zdezaktualizuje. Robimy wszystko, aby tworzyć środowisko wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, równości, różnorodności, tolerancji i zrozumienia. Jednym z ważniejszych elementów jest dbanie o to, aby nie zabrakło elementu uznania. Każdy z nas ceni sobie fakt, że nasza praca jest doceniana, dlatego promujemy nagradzanie siebie nawzajem przy pomocy programu Inspire, czy też nagród rocznych. Taki mechanizm buduje zaufanie, ale też podnosi poziom zaangażowania, a na koniec przecież najważniejsze to mieć zespół ludzi zaangażowanych, którzy są dumni z organizacji, w której pracują. To, co mnie cieszy najbardziej, to aktywność naszych pracowników przy wspieraniu rozwiązań z dziedziny profilaktyki zdrowotnej. To dzięki naszym pracownikom organizowane są kluby sportowe czy też niezwykle ciekawe spotkania z ekspertami z dziedziny zdrowia. Mając tak utalentowany zespół ludzi, którzy są ekspertami m.in z dziedziny zdrowia, współtworzenie, ale też uczestnictwo w tego rodzaju inicjatywach to przyjemność dla duszy i ciała.

Zgodnie z naszą misją niesienia pomocy pacjentom, kładziemy również nacisk na podnoszenie wiedzy i świadomości zdrowotnej naszych pracowników w poszczególnych obszarach terapeutycznych, np. w zakresie profilaktyki onkologicznej. To dla nas bardzo ważne, aby czuli się włączeni i przygotowani do pełnienia roli ambasadorów wartości naszej firmy. Jednym z ważniejszych filarów polityki personalnej jest wspieranie rozwoju naszych pracowników, dlatego jako firma inwestujemy w dostęp do najlepszych publikacji, platform edukacyjnych, szkoleń czy też programów rozwoju umiejętności liderskich. Jednak, aby rozwój stał się faktem, ważna jest praktyka, zmiana obszaru, ambitne zadania i myślę, że tego w MSD nie brakuje. Najlepiej widać to, obserwując przejścia, promocje pomiędzy działami, dzięki czemu wieloletni pracownicy mają bardzo różnorodne doświadczenie i chcą z nami zostać na dłużej.

Coraz większe znaczenie zyskują także benefity „pozapracownicze”. Jak wygląda to w przypadku firmy MSD?

W trosce o well-being pracowników uruchomiliśmy program LIVE IT, który jest mapą rozwiązań i narzędzi zaprojektowanych z myślą o wspieraniu zdrowia fizycznego oraz psychicznego pracowników oraz ich rodzin. Zachęcamy do aktywności fizycznej, m.in. wspierając pracownicze kluby sportowe, takie jak MSD Running Club, MSD Volleyball Team, MSD Ski Team. Dbając o zdrowie pracowników i ich rodzin, oferujemy prywatną opiekę medyczną, a także zachęcamy do regularnych badań profilaktycznych. Jako firma oferujemy naszym pracownikom dodatkowe dni wolne od pracy w okresie świątecznym, a dla tych, którzy zaangażowani są w wolontariat – oferujemy aż do 40 godz. rocznie, czyli pełny tydzień, aby w godzinach pracy mogli działać aktywnie jako wolontariusze.

Czy otrzymane wyróżnienie wpłynie na strategię firmy w zakresie polityki personalnej?

W tym roku firma MSD obchodzi jubileusz 30 lat swojej działalności w Polsce. Tytuł Top Employer to znaczące uhonorowanie naszych działań na przestrzeni lat, podejmowanych w celu zbudowania wspaniałego zespołu skoncentrowanego na naszej misji pomocy pacjentom. Jest to nie tylko wyróżnienie, ale przede wszystkim wyzwanie i motywacja do tego, by stawać się jeszcze lepszym pracodawcą. Ciągły rozwój, eksperymentowanie, uważne obserwowanie trendów mamy w naszym DNA. Na podstawie wyników oceny naszych praktyk będziemy chcieli postawić sobie ambitne cele, które pomogą jak najlepiej adresować wymagania rynkowe i potrzeby naszych pracowników.

Materiał powstał przy wsparciu firmy MSD Polska Sp. z o.o.