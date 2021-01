Oczywiście można przenocować także u nowo poznanych „znajomych” – to zaś będzie się zazwyczaj wiązać z jakąś odpłatnością. Takich przypadków w praktyce nie można wykluczyć, choć najpewniej zostałyby one uznane za złamanie obostrzeń. Wówczas dodatkowo pojawia się tu problem z rozliczeniem. Zgodnie bowiem z par. 8 ust. 1–2 rozporządzenia w sprawie podroży za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej powyższy limit. W omawianym przypadku właściciel mieszkania zapewne nie będzie chciał jednak wystawić rachunku, w obawie przed zarzutem złamania obostrzeń. Brak rachunku oznacza zaś brak możliwości rozliczenia wydatku. A nawet gdyby właściciel mieszkania wystawił rachunek, to rodzi się pytanie, czy możliwe byłoby wykazanie wydatku w kosztach uzyskania. Przecież byłby to rachunek za usługę objętą obostrzeniami, czyli – z punktu widzenia rozporządzenia – usługę nielegalną. Jednak nawet wówczas zwrot kosztów takiego noclegu wciąż stanowiłby świadczenie z tytułu podróży służbowej, a tym samym jako świadczenie na pracownika – koszt uzyskania przychodów. W przypadku podróży pracodawcy wątpliwości byłyby jeszcze większe – co prawda przepisy podatkowe nie zawierają wprost takiego wyłączenia, ale niezgodność z przepisami oznaczałaby, że służby podatkowe mogą próbować podważyć taki koszt.