Listę mało popularnych zawodów, które kuszą zarobkami, przygotowała firma specjalizująca się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników - Personnel Service. Oprócz arborysty, psiego psychologa, fryzjera czy wizażysty zwłok, znalazły się na niej: wróżka, tester wierności, myjący okna wieżowców.

"W naszym zestawieniu opisujemy kilka wyjątkowych profesji, które wymagają nie lada umiejętności, a ich wykonywanie może przynieść bardzo satysfakcjonujące wynagrodzenie" – wskazuje, cytowany w czwartkowej informacji prasowej, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy Krzysztof Inglot.

Od 150 zł do nawet kilku tysięcy za ścięcie jednego drzewa trafia do kieszeni arborysty, zwanego potocznie "drzewiarzem”, który mierzy się z niebezpiecznymi wysokościami i innymi naturalnymi przeszkodami. "Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się wycinką drzew, także w trudno dostępnych lub zatłoczonych miejscach. W takich przypadkach drzewa nie można ściąć +na raz+ przy ziemi, a należy to robić po kawałku – od samego czubka" - zaznaczono.

Inne dobrze płatne, nietypowe zajęcie to zawodowe mycie okien wieżowców. Można zarobić nawet kilkadziesiąt złotych za godzinę; stawka zależy od umytej powierzchni i stopnia trudności zadania.

Według ekspertów Personnel Service coraz popularniejsze, ale nadal nielicznie reprezentowane są też zawody związane z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją. "Psi fryzjerzy, czyli tzw. groomerzy za kąpiel i strzyżenie psa średniej wielkości pobierają od 70 do 120 zł" - czytamy. Cena wzrasta, gdy pupila trzeba przygotować np. do profesjonalnej wystawy psów rasowych. Coraz częściej właściciele czworonogów decydują się też na usługi psiego psychologa. Może on liczyć na zarobki w granicach 250 zł za pierwszą wizytę i ok. 150 zł za każdą kolejną - wskazali eksperci.

Z kolei na 100-200 zł wyceniana jest godzina pracy tanatopraktora, nazywanego też wizażystą zwłok lub specjalistą od makijażu pośmiertnego, którego zadaniem jest przygotowanie ciała zmarłej osoby do pochówku. "Miesięczna pensja nawet początkującego specjalisty sięga potencjalnie 10 000 zł" - zaznaczono. Zwrócono uwagę, że wizażysta zapewnia we własnym zakresie kosmetyki, chemię czy środki bezpieczeństwa.

Stawki wróżki oscylują wokół 150 zł za godzinną konsultację. Osoby, które zamiast pytać wróżkę o wierność partnera, wolą twardych dowodów, mogą zgłosić się do tzw. testera wierności. "To nietypowy zawód, którego podejmują się zazwyczaj atrakcyjne fizycznie osoby, których rolą jest podjęcie próby uwiedzenia naszego partnera lub partnerki. Jednorazowa usługa, niezależnie od końcowego efektu, to koszt około 3000 zł" - wskazano.

