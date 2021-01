Co więc doprowadziło do zmiany poglądu ZUS na tę sprawę? Odpowiedź na to pytanie można odnaleźć w licznych decyzjach organu, w których obniża on zadeklarowane przez przedsiębiorców podstawy wymiaru składek do minimalnych – często nawet do preferencyjnej stawki liczonej jako 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W decyzjach tych często posługuje się argumentem, że doszło do „zmiany orzecznictwa w Sądzie Najwyższym”.