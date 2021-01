Zgodnie z art. 3a specustawy o COVID-19 w okresie przeniesienia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. Przepis ten nie określa jednak szczegółów zasad wypłaty wynagrodzenia . Oddelegowanie to nie różni się znacznie od przeniesienia przewidzianego w art. 22 u.p.s. Zatem w tym zakresie można wziąć pod uwagę stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 12 czerwca 2013 r. (sygn. akt I PK 2/13) – zgodnie z nim przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym do pracy w innej jednostce samorządowej nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym i nawiązania nowego stosunku pracy z jednostką, w której pracownik ma być zatrudniony. W ocenie SN w takim przypadku następuje zmiana pracodawcy w ramach tego samego stosunku pracy, który podlega jedynie modyfikacji, m.in. w zakresie podmiotu zatrudniającego. W konsekwencji to jednostka, do której została skierowana pracownica, powinna wypłacać jej wynagrodzenie.