W wyroku z 4 września 2013 r., sygn. II PK 355/12, SN zajął się kwestią usunięcia ze służbowego komputera danych wytworzonych przez pracownicę w ramach obowiązków pracowniczych. Pracownica popełniła ten czyn w okresie bezpośrednio poprzedzającym ustanie zatrudnienia w pozwanej spółce, gdy posiadała wiarygodną informację, że pracodawca nie będzie z nią kontynuował zatrudnienia. W ocenie pracownicy przysługiwało jej prawo do usunięcia danych informatycznych dotyczących transakcji handlowych z komputera pracodawcy, skoro te dane zostały stworzone samodzielnie przez pracownicę na jej potrzeby i w związku z wykonywaniem umowy o pracę. Sąd Najwyższy nie przychylił się do stanowiska i uznał, że powódka przez umyślne zniszczenie tych danych naruszyła istotne interesy pracodawcy i dopuściła się naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych wskazanych w art. 100 par. 2 pkt 4 kodeksu pracy. Takie zachowanie mogło być kwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 par. 1 pkt 1 k.p. Ten problem często zdarza się w praktyce. Pracownicy odchodzący z pracy dokonują usunięcia ze zbiorów pracodawcy stworzonych przez siebie folderów i plików. Swoje zachowanie tłumaczą tym, że usuwają to, co zostało przez nich zrobione, wymyślone dla ułatwienia sobie pracy. Dodatkowo uważają, że jest to ich dzieło, które nie mieści się w ramach stosunku pracy. Nie zwracają przy tym uwagi na to, że usuwając swoje dzieło, niszczą dane pracodawcy, których odtworzenie może go sporo kosztować. Takie działanie pracownika nie zasługuje na ochronę prawną i może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, co potwierdza ww. wyrok.