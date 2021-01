W związku ze stanem epidemii przedsiębiorstwa energetyczne mają ograniczoną możliwość prowadzenia szkoleń , które są niezbędne do wydłużenia okresu ważności uprawnień do wykonywania zadań (są one prowadzone w reżimie sanitarnym w ograniczonych grupach lub wstrzymane). – Generuje to istotne ryzyko co do możliwości realizacji wszystkich zadań ze względu na niedobory pracowników posiadających ważne zaświadczenia i świadectwa – podkreślono w uzasadnieniu nowelizacji.