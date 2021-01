Przedsiębiorcy cały czas mogą skorzystać z narzędzi wsparcia przewidzianych w przepisach antycovidowych. Chodzi m.in. o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r., ulgę w należnościach do ZUS za listopad 2020 r., dodatkowe świadczenie postojowe czy jednorazowe dodatkowe postojowe (patrz tabela). W każdym przypadku kluczowe jest prowadzenie przeważającej działalności pod określonym kodem PKD. Nie zawsze jednak to, co wynika z oficjalnych baz, pokrywa się ze stanem faktycznym.