Od północy można zgłaszać chęć przystąpienia do szczepień ochronnych przeciwko Covid-19. W formularzu zgłoszeniowym jest miejsce na PESEL i dane adresowe. Skąd zatem będzie wiadomo, kiedy nauczyciele mogą zgłaszać się do punktów. Zapytaliśmy o to Ministerstwo Zdrowia.

W Narodowym Programie Szczepień pierwszeństwo mieli pracownicy ochrony zdrowia. Po nich zaszczepieni zostaną: Etap I – osoby starsze, nauczyciele, służby mundurowe Etap II – osoby poniżej 60 r.ż. z chorobami przewlekłymi Etap III – powszechne szczepienia pozostałej populacji dorosłej Na szczepienia można zgłaszać się od 15 stycznia. Można to zrobić za pośrednictwem formularza, w którym należy podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu. Następnie na adres mailowy podany w formularzu, otrzymuje się wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. Po kliknięciu w link formularz zostaje zatwierdzony i zapisany w systemie. Zmniejszenie dostaw szczepionek. "Dodanie nauczycieli do grupy seniorów jest absolutnie niemożliwe" Zobacz również Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla odpowiedniej grupy, zapisane osoby otrzymają wiadomość mailową z informacją, że mają już wystawione e-skierowanie. Osoby z grupy pierwszej mogą się już na szczepienia się rejestrować – różnica polega na tym, że one otrzymają już konkretny termin szczepienia. Co zatem mają zrobić nauczyciele i pracownicy służb mundurowych, skoro w formularzu nie ma informacji o miejscu pracy? Jak informuje nas Ministerstwo Zdrowia – te osoby zostaną zgłoszone do programu szczepień przez zakład pracy i na tej podstawie otrzymają e-skierowania. Karolina Nowakowska