Od 1 stycznia br. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1). W jego załącznikach nr 1 i nr 2 zawarto wzory dwóch druków potrzebnych do ubiegania się o dopłaty . Są to: INF-D-P, czyli miesięczna informacja o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników, oraz Wn-D – wniosek o wypłatę dofinansowania. Zmianie nie uległ wygląd formularzy, a tylko treść niektórych objaśnień, jak firma powinna wypełniać poszczególne rubryki. Modyfikacje te są związane z nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875), która miała miejsce wiosną 2020 r. Jedną z tych zmian była podwyżka dopłat do pensji, która nastąpiła od kwietnia ub.r. Dlatego właśnie w druku INF-D-P objaśnienie nr 14 wskazuje na ich aktualne wysokości.