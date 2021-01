Co mają bowiem wspólnego ubezpieczenia społeczne i prawo pracy? To, że składki opłacają pracownicy… Ale robią to także przedsiębiorcy i zleceniobiorcy, a więc to żaden argument. Bardziej zasadne jest powołanie się na fakt, że to pracownicy otrzymują zasiłki, a więksi pracodawcy je nawet wypłacają. Ale zasiłki mogą otrzymywać także inne osoby... Tu kończy się sensowna argumentacja. Niewątpliwie ktoś musiał się zajmować takimi sprawami i padło na sądy pracy.